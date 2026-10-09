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New York borsası yükselişle açıldı (9 Ekim 2026)

New York borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı (9 Ekim 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 51.258,95 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 7.786,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 27.342,26 puana yükseldi.

Petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle fiyatların gerilemesi ve önceki seansta yaşanan kayıpların ardından teknoloji hisselerinde görülen toparlanmayla pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklaması, petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'e yakın düşmesine rağmen 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Tahvil piyasası da yatırımcıların odağında yer alırken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,26, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,62 seviyesinde seyretti.

Öte yandan, Financial Times'ın OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin daha önce belirtilen seviyenin yaklaşık 20 milyar dolar altında kaldığına ilişkin haberinin ardından dün başta çip üreticileri olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülmüştü.

Teknoloji hisselerinde bugün yaşanan toparlanmaya ise SpaceX öncülük etti.

SpaceX'in hisseleri, şirketin dün ABD genelini kapsayan düşük bant frekans spektrumu portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından açılışta yüzde 3'e yakın değer kazandı. Anlaşmanın, Starlink Mobile'in ABD'de önemli bir mobil operatör haline gelmesinin önünü açması bekleniyor.

Buna karşılık, anlaşmanın sektörde rekabeti artırabileceğine yönelik endişeler telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. ABD'nin büyük mobil operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisseleri açılışta sırasıyla yüzde 8, yüzde 9 ve yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
350.5
13.004.395.700,75
% 0.5
17:53
ASTOR
204.5
12.533.910.259,30
% 3.54
17:53
SAHOL
83.6
8.586.410.868,95
% -5.8
17:53
AKBNK
67.9
6.199.508.922,50
% -0.37
17:53
THYAO
287.5
5.954.256.380,25
% 1.14
17:53
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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