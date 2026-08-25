FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

New York borsası yükselişle açıldı (25 Ağustos 2026)

New York borsası, hazine tahvili faizlerindeki düşüş ve çip hisselerindeki toparlanmayla güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı (25 Ağustos 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 artarak ⁠53.594,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 7.676,66 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 26.148,71 puana çıktı.

Analistler, ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesi, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretlerinin piyasalarda bir baskı unsuru olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıkladı. İran'ı destekleyen ülkeler için de ikincil yaptırım riskine işaret eden Bessent, hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı.

Tahran yönetimi ise "yaptırımlara tamamen hazırız" mesajı verdi. İki ülke arasındaki gerilimlerin diğer ekonomilere yayılma riski ile İran'ın ABD yaptırımlarına misilleme olarak enerji arzını tehdit edebilecek girişimlerde bulunabileceği ihtimali piyasalarda risk algısının sürmesine neden oldu.

Buna karşın Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3 azalarak 89,40 dolara indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 4,66'ya ve 30 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 5,19'a geriledi.

Ticaret cephesinde, birçok Kanada ürününe yüzde 50 oranında gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ABD ile Kanada arasındaki müzakerelerden bir anlaşma çıkmamıştı.

Kanada Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc, hükümetin ABD'ye misilleme olarak uygulamayı planladığı tarifeleri bugün açıklayabileceğini söyledi.

Öte yandan, dün üst üste yedinci günde düşüş kaydeden Nvidia hisseleri, şirketin yarın açıklayacağı bilanço öncesinde bugüne yüzde 1 kazançla başladı. Diğer çip şirketlerinden Advanced Micro Devices, Intel ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 3 civarında yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyorMuğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 150 bin 500 liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 7 milyon 150 bin 500 liraya geriledi

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
302.5
17.559.059.688,25
% 0.67
17:00
TUPRS
377
14.546.143.508,25
% -5.87
17:00
ASELS
407.25
13.676.661.373,25
% 1.88
17:00
AKBNK
71.9
9.408.345.496,65
% -0.28
17:00
ASTOR
339.75
7.532.867.720,75
% -0.44
17:00
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Bitcoin'de rüzgar tersine döndü 'Böylesi 10 yılda sadece 2 kez yaşandı'

Bitcoin'de rüzgar tersine döndü 'Böylesi 10 yılda sadece 2 kez yaşandı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.