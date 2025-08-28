Nvidia bilançosu küresel piyasaları titretiyor: Yapay zeka rüzgarı mı, yoksa rekabet fırtınası mı?

Dünya genelindeki yatırımcıların gözü kulağı bugün Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlarda. Piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan çip üreticisinin performansı, sadece teknoloji sektörünü değil, tüm küresel borsaların yönünü belirleyebilecek güce sahip. Analistler, Nvidia'nın bilançosunun, yapay zeka alanındaki büyüme potansiyelini ve ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin şirketin geleceği üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koymasını bekliyor.

Özellikle yapay zeka harcamalarındaki artışın Nvidia'nın gelirlerine nasıl yansıdığı ve şirketin bu alandaki yatırımlarının ne yönde ilerleyeceği merak konusu. Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi. Cook'un bu karara yargı yoluyla itiraz etmesi beklenirken, uzmanlar bu durumun Fed üzerindeki siyasi baskıları artırabileceği ve gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Fed'in bağımsızlığına yönelik bu tür girişimler, piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyebilir.

Bloomberg Dolar Endeksi'nin Salı günü yaşadığı değer kaybı ve ABD Hazine tahvillerindeki hareketlilik de piyasalardaki tedirginliği gösteriyor. Uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirisi yükselirken, bu düşüşün Fransa ve İngiltere'deki benzer vadeli tahvillerdeki kayıpların ardından gelmesi dikkat çekiyor. İki yıllık ABD tahvillerinin başarılı ihalesi kısa vadeli tahvillerdeki kazançlara katkıda bulunsa da, 5 ve 30 yıllık getiriler arasındaki farkın daralması, uzun vadeli ekonomik beklentilerdeki belirsizliğe işaret ediyor. Jeopolitik gerginlikler de küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim, ticaret savaşları ve teknoloji alanındaki rekabet, yatırımcıların risk algısını yükseltiyor. Bu durum, güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi artırırken, gelişmekte olan ülke piyasalarında dalgalanmalara neden olabiliyor.

Nvidia'nın bilançosu, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler, küresel piyasaların önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini belirleyecek önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, bu belirsizlik ortamında dikkatli ve temkinli hareket etmeleri, risklerini iyi yönetmeleri ve piyasaları yakından takip etmeleri gerekiyor. Özellikle teknoloji sektöründe ve gelişmekte olan ülke piyasalarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.