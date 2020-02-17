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Ocak ayının kazandıranı borsa oldu

BORSA HABERLERİ  | 17.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

MTM, Ocak ayında ekonomi alanında yaşanan başlıkları ortaya koydu. Ekonomi dünyasında gözler ay boyunca doların üzerindeyken, ihracattaki gelişmeler ve Borsa İstanbul ön plana çıkan başlıklar arasındaydı.

Ocak ayının kazandıranı borsa oldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında ekonomide en çok konuşulanların raporunu açıkladı. Rapora göre dolar kuru, 2020 yılının ilk ayında en çok konuşulanlar arasında öne çıktı. Yeni yıla 5,31 civarında başlayan dolar, ayın son işlem gününü 5,97 seviyelerinde kapatırken, medyada 212 bin 288 habere yansıdı. Ayın kazandıranı borsa olurken, ihracat ise Cumhuriyet tarihinin en iyi Ocak ayı performansını gösterdi.

BORSA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2019 yılı Ocak ayı finansal yatırım araçlarının verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 122.482,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 121.423,30 puana taşımış oldu. Borsa İstanbul çeşitli gelişmelerle medyada 42 bin 727 haberde yer aldı.

İHRACAT REKOR KIRDI

İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 19 artarak 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın yüzde 6.1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar olduğunu ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olduğunu belirtti. 12 aylık ihracatta 181.6 milyar dolara ulaşılırken, ayın ihracat lideri ise 2.4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Medyada 104 bin 260 habere yansıyan ihracat listenin ikinci sırasında yer aldı.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15 rakamına ulaşırken, aylık olarak ise yüzde 1,35 arttı. Enflasyonun açıklanması ile birlikte ay boyunca fiyatı en çok artan ürünler de belli oldu. Patlıcan yüzde 81,46’lık fiyat artışıyla Ocak ayının zam şampiyonu olurken, en çok artış yaşanan ikinci ürün yüzde 35,81 ile domates, üçüncü ürün ise yüzde 30,90 ile mandalina oldu. Ay boyunca bin 254 habere yansıyan zam, listede kendine yirmi birinci sırada yer buldu.

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