Ocakta en fazla borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,67 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,58, euro yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,17 ve DİBS yüzde 2,16 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,10, Euro yüzde 0,20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,01 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.