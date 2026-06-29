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ORZAX halka arz oluyor

Türkiye’nin lider takviye edici gıda üreticisi Orzax’ın halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup halka arza ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısıyla aktarılan bilgiler kapsamında; halka arzda 29-30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplanacak. Halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise “ORZAX” olarak belirlendi.

ORZAX halka arz oluyor
Recep Demircan

Türkiye’nin lider takviye edici gıda üreticisi Orzax halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup halka arza ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. İnfo Yatırım’ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek olan halka arzda, talep toplama tarihleri de belli oldu. Buna göre Orzax, 29-30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise “ORZAX” olarak belirlenmiş durumda.

Halka arz ile ilgili yapılan basın toplantısında Orzax’ın çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL’den 338.500.000 TL’ye çıkarılması planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda halka arzda 31.500.000 TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 3.622.500.000 TL’ye ulaşması bekleniyor.

UZUN VADELİ BÜYÜME STRATEJİSİYLE İLERLİYOR

Halka arz sonrası gelecek hedeflerini paylaşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, “2004 yılından bu yana sağlık sektöründe büyük işlere imza atıyoruz. Sürekli kendini yenileyen, Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarına sahip bir kurumuz. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında hekimlerin, eczacıların farklı alanlarda sağlık profesyonellerinin ve tüketicilerin güven duyduğu bir marka haline geldik. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek.” açıklamasında bulundu.

Uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede hamlelerini yapan Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Alimoğlu, “Üretim gücümüz ve kalite sertifikalarımız ile sektördeki çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. Halka arzımız sonrasında da şimdi olduğu gibi Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. 'Sağlığa Hediye' mottomuzla bugüne kadar milyonlarca insanın hayatına dokunduk. Her yılımızı artı değer üretebildiğimiz bir faaliyet yılı olarak yaşıyoruz.” dedi.

YATIRIM, AR-GE VE KÜRESEL BÜYÜME ÖNCELİKLİ ADIMLAR

Kurumun gelecek hedeflerinden de bahseden Alimoğlu, “Halka arzda sermaye artırımı kapsamında elde edeceğimiz gelirin bir kısmı ile yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması için kullanacağız. Bununla birlikte halka arzda ortak satışı kapsamında elde edeceğim gelirin tamamı, Orzax’ın ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacak olup bu kapsamda sermaye artırımı dahil 3,6 milyar TL’nin tamamı Orzax’a aktarılmış olacaktır. Aramıza yeni katılan yatırımcılarımız ile birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz” diye ifade etti.

YATIRIMCI İLGİSİ HALKA ARZ PAZARINI GÜÇLENDİRİYOR

Borsaya yeni yatırımcıların gelmesi ve bu yatırımcıların halka arzlara gösterdiği ilgi sayesinde borsanın işlem hacminin arttığına değinen İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “2026, halka arzlar bakımından hareketli bir yıl. Orzax gibi nitelikli, katma değer yaratan ve büyüme potansiyeli olan kıymetli şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılara ulaştırılmasında biz aracı kurumlara büyük görev düştüğünün bilincindeyiz. Orzax’ın hem yurt içi hem de yurt dışında ürünlerinin kalitesiyle sektörün gerçek anlamda liderlerinden biri olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla Orzax’ın da önünde başarılı bir yol uzandığına dair inancım tam.” açıklamasında bulundu.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
328.25
12.348.521.353,25
% -0.76
17:33
ASELS
357
8.558.398.187,00
% -1.24
17:33
AKBNK
77.15
5.749.237.419,05
% -0.13
17:33
EREGL
41.14
5.406.794.850,66
% -2.33
17:33
YKBNK
40.08
4.496.887.285,64
% -1.43
17:33
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halka arz borsa
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