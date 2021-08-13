ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi? Sektör uzmanlarından ikinci el otomobil indirim açıklaması

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi. Peki bu düzenleme ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak?

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İKİNCİ ELDEN UMUTLU

Sıfır binek otomobillerde ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapıldı. Oto galericiler uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşünün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını belirttiler. Sektör temsilcileri de bu düzenlemeden umutlular.

"İKİNCİ EL ARAÇLARA 'SINIRLI İNDİRİM' GELEBİLİR"

Milliyet'te yer alan habere göre, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ilk etap bir indirim beklemediklerini ilerleyen günlerde ise sınırlı bir indirimin söz konusu olacağını belirtti.

ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

OYDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için hükümet yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

Mersin, şunları kaydetti;

"Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.

Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."

"POZİTİF YANSIMA BEKLİYORUZ"

Öte yandan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti;

"Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan düzenlemenin, satışlara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Sektörün uzun süredir beklediği bu değişikliği memnuniyetle karşılıyor ve sektöre soluk aldıracak bir dokunuş olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin yatırım çekiciliği ve ihracat rekabetçiliği için iç pazarın gelişimi önemli, bu yapılan düzenlemenin iç pazarı canlandırıcı bir etki yaratması, iç pazarı desteklenmesi bakımından önemli bir adım olarak görüyor ve dolayısı ile rekabet gücünü artırmak sureti ile ihracata dolaylı pozitif yansıyacağını bekliyoruz."

"DÜZENLEME İKİNCİ EL FİYATLARINI DA DÜŞÜRECEK"

Konuyla ilgili konuşan Oto Galerici Nidai Karip, “ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşü ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacaktır ve piyasa hareketlenecektir” dedi.

"ÖTV DÜZENLEMESİYLE PİYASA HAREKETLENECEK"

Karip, “Uzun zamandır ÖTV düzenlenmesi bekleniyordu araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç satışlarında bir düşüş yaşanıyordu. Bugün açıklanan ÖTV düzenlemesi satışlarda birazda olsa olumlu bir hava estireceğini düşünüyorum. 1600 ve altı motorlu araçlarda yüzde 15’e kadar bir fiyat düşüşü gerçekleşti.Yüzde 80’lik ÖTV diliminde olan sıfır araçlarda yaklaşık 40 - 50 bin lira kadar indirim söz konusu oldu. Bu düşüşte piyasada olumlu bir oluşturur. Vatandaşlara en azından 50 bin TL’lik bir indirimde olsada eski fiyatının daha aşağısında araç alma fırsatı doğdu. Çok mantıklı bir inidirim oldu zaten uzun zamandır bekliyorduk ve memnunuz” ifadelerini kullandı.

ÖTV düzenlemesinin gelmesiyle sıfır araçlarda yaşanacak olan indirimin ikinci el fiyatlarına da olumlu şekilde yansıyacağını belirten Karip, “ÖTV indiriminden sonra hareketlilik olacaktır fakat sadece ÖTV indirimine göre piyasanın çok fazla canlanacağını düşünmüyorum. Kredi faiz oranları yüksek olduğu için bu biraz soru işareti oluşturuyor fakat faiz oranlarında da bir düşüş yaşanırsa piyasa çok daha farklı bir hareketlilik yaşar.Sıfır araçlarda fiyat düştüğü zaman ikinci elde de ister istemez fiyatlar düşecektir. Bizim gayemiz araç satmak tükse yada uygun olması bizim için çok önem arz etmiyor. Mühim olan burada piyasanın canlanması ve araç satabilmemiz. Ben herkesin araç alabilmesini istiyorum bizde satmak istiyoruz. Bu yüzden ÖTV indirimi piyasaya can verecek” dedi.

"50 BİN LİRAYA KADAR DÜŞECEK"

Beklenen ÖTV düzenlemesinin yüksek araç fiyatlarında 50 bin TL gibi bir indirim sağlayacağını belirten Oto Galerici Yunus Ete, “Uzun zamandır beklediğimiz ÖTV düzenlenmesi nihayet dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Sıfır araçlara olan indirim ikinci ellere de yansıyacağını öngörüyorum. Aslında bu kadarlık bir düzenleme beklemiyorduk bunun yanında faiz indirimi de gerçekleşseydi daha güzel olurdu. Sıfır araçlarda yüzde 80’lik ÖTV diliminde olan araçlar yüzde 50’lik dilime düştü bunu hesaplarsak 310 bin TL bandındaki araçlar 260 bin TL değerine düşecektir ortalama 50 bin TL’lik bir düşüş gerçekleşecektir. Bu durum tabi ki ikinci ellerde de olumlu bir hareketlilik yansıtacaktır. Bu ilk iki hafta bir hareketlilik beklemiyorum vatandaşlar biraz olayı anlamaya çalışacaklardır fakat sonrasında piyasanın hareketleneceğini öngörüyorum. Araç satışlarında bir artış bekliyorum” İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA - AA



