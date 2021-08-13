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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biriydi! Dev satış tamamlandı, tam 112 milyon lira

13.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden birisi olan CarrefourSA, borçlarını azaltmak amacıyla yüzde 100’üne sahip olduğu Adana Gayrimenkul’ü 212 milyon lira sattı. CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu açıklamasında, "Devir işlemi sonrası elde edilecek gelir, CarrefourSA’nın finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak ve böylece yaratılacak ilave nakit akışları büyüme yatırımlarında değerlendirilecektir” dedi.

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biriydi! Dev satış tamamlandı, tam 112 milyon lira

CarrefourSA finansal varlığı olan Adana Gayrimenkul’ü satma kararı aldı. Tamamı peşin olarak satılacak olan Adana Gayrimenkul’ü Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul isimli kişiler birleşerek satın aldı. CarrefourSA, bu satıştan gelecek olan parayla borçlarını ödemeyi ve büyümeye yatırım yapmayı planlıyor.

CARREFOURSA'DAN DEV SATIŞ

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, finansal yapısını güçlendirecek adımlar atmayı sürdürürken, dijital dönüşüm ve yatırımlarına devam edeceklerini dile getiren CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, müşterilerine üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusunu sunmak için çalıştıklarını belirterek, “Hem yeni market yatırımlarımızı sürdürüyor hem de küçük esnafımızı destekleyen Bayilik sistemimiz kapsamında yeni market açılışlarına devam ediyoruz. Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Marketlerimiz, e-ticaret alt yapımız, müşteri deneyimi yönetimimiz, lojistik ve tedarik zincirimiz dahil tüm çalışma alanlarımızda dijitalleşmeyi sürdürüyoruz. Yatırımlarımızın üçte birini dijital dönüşüme ayırıyoruz. Müşterilerimiz webden, cepten ve tabletten 50 bini aşkın ürünüyle CarrefourSA Online Market’e erişim imkânı sunuyor ‘Öncelikli Teslimat’, ‘Alo Sipariş’ ve ‘Markette Hazır’ hizmetleri ile kolay alışveriş deneyimi sağlıyoruz. E-ticaret alt yapımız sayesinde aylık 7 milyonun üzerinde ziyaretçi trafiğimiz var, mobil uygulama indirilme sayımız aylık 200 bine yakın, ayda 300 bin civarında sipariş alıp teslim ediyoruz.”

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ELDE EDİLECEK GELİR İLE BÜYÜME YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Yapılan yatırımlar ve gelirler ile ilgili de bilgi veren Kartallıoğlu, “Yüzde 100 oranında pay sahibi olduğumuz, Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi’nin (Adana Gayrimenkul) sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden her biri 1 lira nominal değerde 113 milyon 264 bin 693 adet payın tamamının, KDV hariç 212 milyon lira peşin bedel karşılığında devredilmesi hususunda görüşmeye başlanmış ve taraflar arasında mutabık kalınarak 12 Ağustos’ta niyet mektubu imzalanmıştır. Devir işlemi sonrası elde edilecek gelir, CarrefourSA’nın finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak ve böylece yaratılacak ilave nakit akışları büyüme yatırımlarında değerlendirilecektir” dedi.

Kaynak: DHA

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