Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 72,8 artarak 1 milyar 171 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde otomotiv şirketlerinin öz kaynakları yüzde 18,7, satışları yüzde 12,8, aktifleri ise yüzde 8,1 arttı.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5'i bu yılın ilk çeyreğini karla, 3'ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Türk Traktör'ün karını yüzde 1.000'den fazla artırarak 7,6 milyon liradan 84 milyon liraya çıkarması dikkati çekti.

Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31,7 artıran Ford Otosan, 629,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci karı 346,2 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde etti. Tofaş, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,6'lık kar artışı sağladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 69,5 milyon lira zarar açıklayan Doğuş Otomotiv, bu yılın aynı döneminde 124,1 milyon kar elde etti. Benzer şekilde, 2019'un ilk 3 ayını yaklaşık 11 milyon lira zararla tamamlayan Otokar da bu yılın aynı döneminde 22,3 milyon lira kar açıkladı.