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OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

OYAK CIMENTO (OYAKC), 17 Eylül Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 16 Eylül Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 19,40 TL kapanış, %-7,44 değişim ve 0,78 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -6,25%
AKSEN -9,94%
ALARK -4,04%
AEFES -4,43%
ASELS -4,51%
ASTOR -9,83%
BTCIM -4,00%
BIMAS -1,88%
BRSAN -1,54%
CANTE 6,30%
CIMSA -5,67%
CCOLA -1,92%
DSTKF -10,00%
ECILC -9,99%
EFOR -0,45%
EKGYO -8,08%
ENKAI -4,49%
EREGL -9,10%
FROTO -4,78%
GARAN -5,40%
GUBRF -9,98%
GLRMK -6,82%
HEKTS -9,74%
ISCTR -8,53%
KRDMD -5,55%
KTLEV -9,97%
KCHOL -5,62%
KUYAS -9,98%
MIATK -9,98%
MGROS -2,92%
OYAKC -7,44%
PASEU -9,94%
PGSUS -3,20%
PETKM -7,50%
SAHOL -6,64%
SASA -10,00%
SISE -9,86%
HALKB 1,52%
TAVHL -0,88%
TOASO -4,22%
TRMET -5,30%
TUPRS -2,61%
TRALT -6,16%
THYAO -4,29%
TTKOM -9,13%
TCELL -3,67%
TURSG -1,32%
ULKER -4,37%
VAKBN -8,91%
YKBNK -7,38%
Recep Demircan

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi 16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 20,96 TL’den başladı. Seans içinde 21,04 TL seviyesine yükseldi, en düşük 18,87 TL görüldü ve günü 19,40 TL’den kapattı.
OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi için 16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-7,44 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,78 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,98 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 19,40 TL, 20,96 TL, 21,78 TL, 22,32 TL, 22,16 TL oldu. Bu dönemde fiyat 19,40 TL – 22,32 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesinin 16 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 22,03 TL, 52 günlük ortalama 21,26 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 18,00 TL ve 17,00 TL destek, 21,00 TL ve 23,00 TL direnç noktalarıdır.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
273
21.854.045.383,50
% -4.29
18:10
AKBNK
65.2
20.243.895.353,80
% -6.25
18:10
ASELS
360
16.811.975.977,75
% -4.51
18:10
SASA
2.52
16.246.199.791,82
% -10
18:10
YKBNK
32.12
15.613.140.940,74
% -7.38
18:10
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