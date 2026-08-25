OYAK CIMENTO (OYAKC) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde güne 22,32 TL’den başladı. Seans içinde 23,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 22,18 TL görüldü ve günü 22,86 TL’den kapattı.

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi için 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 40,44 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 22,86 TL, 22,30 TL, 22,08 TL, 22,14 TL, 21,88 TL oldu. Bu dönemde fiyat 21,88 TL – 22,86 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesinin 25 Ağustos Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 21,29 TL, 52 günlük ortalama 20,98 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 21,33 TL ve 20,67 TL destek, 22,33 TL ve 22,67 TL direnç noktalarıdır.

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