OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı! OYAK'tan yatırım açıklaması

1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde OYAK’ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım’ın, hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkarttığı, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştığı belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek. "HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 35’E ULAŞABİLİR" Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.

OYAK’ın halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor. OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. OYAK Yatırım, sektör dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi öncü mobil uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor. "GÜÇLÜ İŞTİRAK YAPISINA SAHİP ARACI KURUM" Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, OYAK Yatırım’ın en önemli özelliklerinden birinin çatısı altında 3 iştirakinin olduğu vurgulandı. Açıklamada, " Böylece OYAK Yatırım paylarına yatırım yapan yatırımcılar, aynı zamanda sigorta brokerliği, portföy yönetimi ve yatırım ortaklığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar" bilgilerine de yer verildi.