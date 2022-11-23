Özsu Balık halka arz süreci sürüyor. Talep toplama süreci gün içerisinde tamamlanacak. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, Özsü Balık hisse fiyatının ne zaman olacağını, halka arzın ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki Özsu halka arz ne zaman? Özsu balık ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Özsu Balık halka arz tarihleri 22-23 Kasım olarak belirlendi. 7,69 TL sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

ÖZSU BALIK KAÇ LOT VERECEK?

Özsu Balık şirketi 20,000,000 lot veriyor.

ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU

Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB olarak belirlendi.



