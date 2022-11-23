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Özsu halka arz ne zaman? Özsu balık ne zaman işlem görecek?

23.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özsü Halka arzının ne zaman olacağı yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özsu Balık halka arz işlemleri sonrası mevcut sermaye 60 milyon TL’ye çıkacak. Peki Özsu halka arz ne zaman? Özsu balık ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...

Özsu halka arz ne zaman? Özsu balık ne zaman işlem görecek?

Özsu Balık halka arz süreci sürüyor. Talep toplama süreci gün içerisinde tamamlanacak. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, Özsü Balık hisse fiyatının ne zaman olacağını, halka arzın ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki Özsu halka arz ne zaman? Özsu balık ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

Özsu halka arz ne zaman? Özsu balık ne zaman işlem görecek?

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Özsu Balık halka arz tarihleri 22-23 Kasım olarak belirlendi. 7,69 TL sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

ÖZSU BALIK KAÇ LOT VERECEK?

Özsu Balık şirketi 20,000,000 lot veriyor.

ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU

Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB olarak belirlendi.


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