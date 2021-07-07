Paranın yönünü değiştiren gelişme! Getirisi yüzde 116 oldu

2021 yılının ilk yarısını geride bırakırken TÜİK haziran ayı enflasyon verisini paylaştı. TÜFE yüzde 17,53 iken, ÜFE yüzde 42,89 seviyesini gördü. Yatırımcılar açıklanan bu rakamların ardından paralarını en güvenli yere bırakmak istiyor. Son bir yılda getirisi en yüksek yatırım araçları da belli oldu. Yatırımcılar dolar, altın ve yabancı fonlara yöneldi.

YABANCI FONLARIN GETİRİSİ YÜZDE 116 OLDU

Yatırımcılar yabancı fonlara yönelirken son 1 yılda yabancı fonlarda yüzde 116'lara varan getiri oluştu. Yurtdışı borsalarındaki pozitif hava etkisiyle ilgi çekmeyi sürdüren yabancı fonlar, tematik fonların öne çıkmasıyla bir süre daha ilgi çekmeye devam edeceği düşünülüyor.

Yıllık bazda en fazla kazandıran 5 fon ise şöyle:

-Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu

-Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu

-Tacirler Portföy Değ. Fon

-İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon

-QNB Finans Portföy Gümüş BYF.

YÜKSEK GETİRİSİ BULUNAN 8 HİSSE

8 hisse de yılbaşından bu yana yüksek getiri sağladı. Bunlar ise şöyle:

Ford Otosan yüzde 41.56

Ereğli Demir Çelik yüzde 37.1

Kordsa yüzde 35.43

Enka İnşaat yüzde 29.65

İskenderun Demir Çelik'in yüzde 24.61

Coca Cola İçecek yüzde 24

Vestel Beyaz Eşya yüzde 22.4

Yeni Gimat GMYO'nun yüzde 21.46 seviyesinde yükseldi.

ARACI KURUMLARIN ARAŞTIRMA RAPORLARININ YETERSİZLİK NEDENLERİ

Aracı kurumların araştırma raporlarının yeterli olmamasının 9 nedeni bulunuyor. Bunlar şöyle:

1- Kurumların araştırma faaliyetlerini bir gider olarak görmesi, gelir yaratan bir gider olarak görmemelerinden kaynaklı olarak kaçınmaları.

2-Altyapı yetersizliği, kurumların yatırım için fazla bütçe ayırmaması.

3- Kurumların raporlarda yer alan otomasyona dönük içerik üretecek teknolojik sistemlerinin olmaması.

4- Kapsamlı araştırma raporları hazırlayan kurumların ağırlıklı olarak yabancıların yatırım yaptıkları hisselere yönelmeleri.

5- Genelde araştırma yapılan şirketlerin BIST 30, BIST 50 ile sınırlı olması.

6- Araştırma uzmanlarının ücretlerinin düşük olması nedeni ile sektör dışına kaymaları. Nitelikli elemanların korunamaması.

7- Borsada işlem gören 434 şirket için rapor üretilebilmesinin çok zor olması

8- Üretilen raporlamalarda kullanılan dillerin ağır olması. Yerli yatırımcıların algılamakta zorlanması.

9- Yerli yatırımcıların araştırma raporları ile ilgilenmedikleri algısı.



