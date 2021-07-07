FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Paranın yönünü değiştiren gelişme! Getirisi yüzde 116 oldu

Paranın yönünü değiştiren gelişme! Getirisi yüzde 116 oldu

07.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK’in 2021 haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu. Son bir yılda getirisi yüzde 116’yı bulan yatırım araçları bulunuyor.

Paranın yönünü değiştiren gelişme! Getirisi yüzde 116 oldu

2021 yılının ilk yarısını geride bırakırken TÜİK haziran ayı enflasyon verisini paylaştı. TÜFE yüzde 17,53 iken, ÜFE yüzde 42,89 seviyesini gördü. Yatırımcılar açıklanan bu rakamların ardından paralarını en güvenli yere bırakmak istiyor. Son bir yılda getirisi en yüksek yatırım araçları da belli oldu. Yatırımcılar dolar, altın ve yabancı fonlara yöneldi.

YABANCI FONLARIN GETİRİSİ YÜZDE 116 OLDU

Yatırımcılar yabancı fonlara yönelirken son 1 yılda yabancı fonlarda yüzde 116'lara varan getiri oluştu. Yurtdışı borsalarındaki pozitif hava etkisiyle ilgi çekmeyi sürdüren yabancı fonlar, tematik fonların öne çıkmasıyla bir süre daha ilgi çekmeye devam edeceği düşünülüyor.

Yıllık bazda en fazla kazandıran 5 fon ise şöyle:

-Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu

-Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu

-Tacirler Portföy Değ. Fon

-İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon

-QNB Finans Portföy Gümüş BYF.

YÜKSEK GETİRİSİ BULUNAN 8 HİSSE

8 hisse de yılbaşından bu yana yüksek getiri sağladı. Bunlar ise şöyle:

Ford Otosan yüzde 41.56

Ereğli Demir Çelik yüzde 37.1

Kordsa yüzde 35.43

Enka İnşaat yüzde 29.65

İskenderun Demir Çelik'in yüzde 24.61

Coca Cola İçecek yüzde 24

Vestel Beyaz Eşya yüzde 22.4

Yeni Gimat GMYO'nun yüzde 21.46 seviyesinde yükseldi.

ARACI KURUMLARIN ARAŞTIRMA RAPORLARININ YETERSİZLİK NEDENLERİ

Aracı kurumların araştırma raporlarının yeterli olmamasının 9 nedeni bulunuyor. Bunlar şöyle:

1- Kurumların araştırma faaliyetlerini bir gider olarak görmesi, gelir yaratan bir gider olarak görmemelerinden kaynaklı olarak kaçınmaları.

2-Altyapı yetersizliği, kurumların yatırım için fazla bütçe ayırmaması.

3- Kurumların raporlarda yer alan otomasyona dönük içerik üretecek teknolojik sistemlerinin olmaması.

4- Kapsamlı araştırma raporları hazırlayan kurumların ağırlıklı olarak yabancıların yatırım yaptıkları hisselere yönelmeleri.

5- Genelde araştırma yapılan şirketlerin BIST 30, BIST 50 ile sınırlı olması.

6- Araştırma uzmanlarının ücretlerinin düşük olması nedeni ile sektör dışına kaymaları. Nitelikli elemanların korunamaması.

7- Borsada işlem gören 434 şirket için rapor üretilebilmesinin çok zor olması

8- Üretilen raporlamalarda kullanılan dillerin ağır olması. Yerli yatırımcıların algılamakta zorlanması.

9- Yerli yatırımcıların araştırma raporları ile ilgilenmedikleri algısı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli olduTemmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Hitit Bilgisayar halka arz kararını açıkladı!Hitit Bilgisayar halka arz kararını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
TÜFE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Belli oldu! İşte ödemelerin yapılacağı tarihler

Belli oldu! İşte ödemelerin yapılacağı tarihler

Bankaya borcu olanlar dikkat!

Bankaya borcu olanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.