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Parça hisse senedi alım satım nasıl yapılır? Alınan parça hisse senedi nasıl satılır?

11.04.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ölçekli bir yatırım yapmak isteyen kişileri borsada farklı seçenekler karşılar. Söz edilen bu seçeneklerden biri de parça hisse senedi olarak bilinir. Diğer ismi ile küsuratlı hisse senedi olarak bilinen bu opsiyon, yatırımcılara belli bir şirketin tam hissesinin 1 parçasını alma imkanı sunar. Yani parça hisse senedi alım satımı, portföyünü genişletmek ve birden fazla şirkete yatırım yapmak isteyen kişilerin vazgeçilmez seçeneklerindendir.

Parça hisse senedi alım satım nasıl yapılır? Alınan parça hisse senedi nasıl satılır?

Borsada yürütülen faaliyetler arasında küsuratlı işlemler de yer alır. Küsuratlı işlemler de parça hisse senetleri ile ilişkilidir. Yani parça hisse senedi alım satımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar küsuratlı işlemlere yönelik bilgiler çerçevesinde açıklanabilir. Herhangi bir yatırımcı parça hisse senedi aldığı zaman, bu hisseyi belli kurallar kapsamında satabilir. Dolayısıyla parça hisse senedi alım satımında temettü ve limit emir gibi opsiyonların mevcut olup olmadığı bilinmelidir. Böylelikle yatırımcıların farklı şirketlerden düşük tutarlara hisse almalarını mümkün kılan küsuratlı hisse senedine yönelik işlemler kolaylıkla tamamlanabilir.

Parça hisse senedi alım satımı nasıl yapılır?

Küsuratlı hisse senedi olarak da anılan parça hisse senedinin ne olduğu ve alım satımının nasıl gerçekleştirilebildiği merak konusudur. Dolayısıyla parça hisse senedinin alım işleminin adımları açıklanmadan önce bu kavramın ne ifade ettiğine değinilebilir. Kısaca açıklanacak olursa parça hisse senedi, bir tam hisse senedinin belli bir kısmıdır. Yani parça hisse senedi, değeri karşılanamayan bir tam hissenin belli bir parçasının alınabilmesini sağlar. Bu da parça hisse senedinin, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek tamamını alamadıkları hisselerin belli bir kısmına yatırım yapmalarını mümkün kıldığını gösterir. Parça hisse senedi almak isteyen bir yatırımcının takip etmesi gereken adımlar ise şu şekilde belirtilebilir:

  • İlk olarak yatırımcı, parça hisse senedi alımı yapabileceği bir aracı kurum bulmalıdır.
  • Tercih edilen aracı kurum sayesinde belli bir parçası alınabilen tam hisselerin ait olduğu şirketler incelenebilir.
  • Yatırımcı incelemelerini tamamladıktan sonra seçtiği şirkete ait olan bir tam hissenin belli bir parçasını almak üzere işlem yapar.
  • Parça yani küsuratlı hisse senedi alımında yatırımcı, ilgili tam hissenin parça değerini ya da belirlediği bir miktarı öder.
  • Söz konusu işlemleri tamamladığı takdirde yatırımcı, aracı kurum sayesinde tercih ettiği şirketin 1 tam hissesinin belli bir parçasına yatırım yapmış olur.

Parça hisse alımında temettü var mı?

Küsuratlı/ parça hisse alımı yapılırken temettü seçeneğinin mevcut olup olmadığı yaygın bir şekilde sorgulanır. Bu bağlamda öncelikle parça hisse senedi almak isteyip temettü kavramını bilmeyen kişilere yönelik olan açıklamalar sunulmalıdır. Temettü olarak adlandırılan kavram, hisse senedine sahip olan şahsın ortağı olduğu ilgili şirketten aldığı kâr payı şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanı sıra parça hisse alımının diğer hisse alım satımlarına göre çok büyük farklarının olmadığı da belirtilmelidir. Yani parça hisse alımında da temettü söz konusu olur. Ancak söz edilen türden bir hisse alınırken temettü miktarının değişiklik göstermesi de kaçınılmazdır.

Parça hisse nedir? Parça hisse nedir?

Alınan parça hisse senedi satışı nasıl yapılır?

Borsada işlem yürüten kişiler, bir hissenin alım işlemi gibi satım sürecinin de önem arz ettiğinin farkındadır. Dolayısıyla tam hissenin belli bir parçasını ifade eden parça hisse senedinin alındıktan sonra nasıl satılabildiği merak edilir. Temel olarak parça hisse senedinin satım süreci normal hisse alım satımı ile aynı işler. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi önerilen belli başlı hususlar da mevcuttur. Özellikle parça yani küsuratlı hisse sayımı yapılırken yalnızca piyasa emrinin geçerli olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu tür hisselerin satışı için piyasa emrinin mevcut olması gerekir. Bununla beraber aldığı bir parça hisseyi satmayı düşünen yatırımcı, limit emir kullanma hakkına sahip olmaz.

Parça hisse senedi alım satımı için gerekli olanlar nelerdir?

Yatırımcılar için cazip ve kaçırılmaz fırsatlardan biri olan parça hisse alım satımı kişilerin portföylerine çeşitlilik katmaları bakımından önemlidir. Ayrıca istediği bir şirket hissesinden 1 tam senet alamayan kişiler, parça hisse senedi kolaylığından faydalanabilir. Dolayısıyla parça hisse senedi, birden fazla şirketten hisse almak isteyen bireyler için de avantajlı olarak görülür. Fakat her bir borsa işleminde olduğu gibi parça hisse alım satımı konusunda da göz önünde bulundurulması tavsiye edilen hususlar vardır. Bu kapsamda parça hisse alım satımı için gerekli olanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Parça hisse alım satımı yapılmasını mümkün hale getiren bir aracı kurum/ platform
  • Küsuratlı hisse alım satımı yapılabilen ilgili platformda oluşturulan bir hesap
  • Parça hisse senedi alım satımına izin veren şirketlerin saptanması
  • Alınan bu hisselerin piyasa emrine bağlı olarak satılabilmesi için bu emirlerin takip edilmesi
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