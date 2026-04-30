PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 01 Mayısıs Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 119,90 TL’den başladı. Seans içinde 132,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 114,00 TL görüldü ve günü 132,00 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %8,82 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,02 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 122,40 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 132,00 TL, 121,30 TL, 128,40 TL, 140,40 TL, 135,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 121,30 TL – 140,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 30 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 123,24 TL, 52 günlük ortalama 123,61 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 122,00 TL ve 112,00 TL destek, 141,00 TL ve 150,00 TL direnç noktalarıdır.

