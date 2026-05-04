PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 05 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 130,00 TL’den başladı. Seans içinde 135,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 123,60 TL görüldü ve günü 135,00 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,27 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,00 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 135,00 TL, 132,00 TL, 121,30 TL, 128,40 TL, 140,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 121,30 TL – 140,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 04 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 124,06 TL, 52 günlük ortalama 123,70 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 124,00 TL ve 113,00 TL destek, 143,00 TL ve 151,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.