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PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 18 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU), 18 Eylül Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 17 Eylül Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 61,60 TL kapanış, %-9,94 değişim ve 0,01 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 18 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 9,74%
AKSEN 2,16%
ALARK 4,68%
AEFES 5,18%
ASELS 5,49%
ASTOR 4,07%
BTCIM -7,44%
BIMAS 3,08%
BRSAN 4,47%
CANTE -7,41%
CIMSA 3,75%
CCOLA 5,10%
DSTKF -9,97%
ECILC 6,55%
EFOR -8,59%
EKGYO 5,71%
ENKAI 4,64%
EREGL 3,91%
FROTO 3,75%
GARAN 9,59%
GUBRF 3,43%
GLRMK -10,00%
HEKTS 0,83%
ISCTR 9,41%
KRDMD 6,06%
KTLEV -9,98%
KCHOL 5,91%
KUYAS -9,97%
MIATK -9,99%
MGROS 5,32%
OYAKC 5,26%
PASEU -9,94%
PGSUS 3,44%
PETKM 2,67%
SAHOL 7,47%
SASA -3,97%
SISE 5,13%
HALKB 2,18%
TAVHL 8,42%
TOASO 5,42%
TRMET 5,52%
TUPRS 2,55%
TRALT 4,69%
THYAO 5,95%
TTKOM 5,94%
TCELL 3,55%
TURSG 0,33%
ULKER 5,10%
VAKBN 6,93%
YKBNK 9,96%
Recep Demircan

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 61,60 TL’den başladı. Seans içinde 61,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 61,60 TL görüldü ve günü 61,60 TL’den kapattı.
PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,94 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,01 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 0,18 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 61,60 TL, 68,40 TL, 75,95 TL, 84,35 TL, 93,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 61,60 TL – 93,70 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 17 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 164,25 TL, 52 günlük ortalama 150,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 50,33 TL ve 39,67 TL destek, 82,33 TL ve 103,67 TL direnç noktalarıdır.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 18 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 18 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
71.55
21.044.840.742,35
% 9.74
18:10
THYAO
289.25
20.594.265.672,50
% 5.95
18:10
SASA
2.42
19.441.015.324,62
% -3.97
18:10
ASELS
379.75
15.108.539.286,00
% 5.49
18:10
ASTOR
255.5
14.753.366.025,90
% 4.07
18:10
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