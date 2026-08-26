PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 27 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde güne 231,60 TL’den başladı. Seans içinde 242,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 225,60 TL görüldü ve günü 242,00 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,31 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,46 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 10,56 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 242,00 TL, 232,00 TL, 220,00 TL, 202,30 TL, 202,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 202,30 TL – 242,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 26 Ağustos Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 180,61 TL, 52 günlük ortalama 137,45 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 215,33 TL ve 188,67 TL destek, 255,33 TL ve 268,67 TL direnç noktalarıdır.

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