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Pegasus hisseleri dün İstanbul'da yaşanan kazanın ardından sert düşüşte

BORSA HABERLERİ  | 06.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları hisseleri, dün bir uçağının iniş sonrası pistten çıkması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sert düşüşte.

Pegasus hisseleri dün İstanbul'da yaşanan kazanın ardından sert düşüşte

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarken; üç kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.

Pegasus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6.56 düşüşle açıldıktan sonra saat 10:03'te yüzde 4.88 kayıpla 71.1 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1 artıda.

Oyak Yatırım'ın sabah notunda, dünkü kazanın hisse üzerinde negatif etki yaratabileceğine işaret edildi.

Pegasus, bugün saat 13:00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Havayolları, hisse,

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