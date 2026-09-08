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PEGASUS (PGSUS) 09 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS), 09 Eylül Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 08 Eylül Salı 2026 kapanış verilerine göre 155,50 TL kapanış, %4,08 değişim ve 2,15 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PEGASUS (PGSUS) 09 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,60%
AKSEN 1,20%
ALARK 0,97%
AEFES 2,50%
ASELS -0,64%
ASTOR -0,08%
BTCIM -3,88%
BIMAS 0,60%
BRSAN 0,07%
CANTE 1,53%
CIMSA 2,23%
CCOLA 2,83%
DSTKF 2,93%
ECILC 3,20%
EFOR 5,37%
EKGYO 2,40%
ENKAI 0,73%
EREGL 4,18%
FROTO 3,95%
GARAN 1,87%
GUBRF 2,60%
GLRMK 2,38%
HEKTS 6,76%
ISCTR 9,96%
KRDMD 1,73%
KTLEV -9,99%
KCHOL 2,32%
KUYAS 2,97%
MIATK 9,95%
MGROS 2,08%
OYAKC 2,56%
PASEU -9,96%
PGSUS 4,08%
PETKM 9,97%
SAHOL 2,60%
SASA 9,96%
SISE 9,99%
HALKB 1,76%
TAVHL 2,04%
TOASO 1,30%
TRMET 2,24%
TUPRS 0,06%
TRALT 3,31%
THYAO 2,78%
TTKOM 4,11%
TCELL 2,57%
TURSG 1,46%
ULKER 2,43%
VAKBN 9,96%
YKBNK 3,75%
Devrim Karadağ

PEGASUS (PGSUS) hissesi 08 Eylül Salı 2026 tarihinde güne 149,40 TL’den başladı. Seans içinde 155,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 148,90 TL görüldü ve günü 155,50 TL’den kapattı.
PEGASUS (PGSUS) hissesi için 08 Eylül Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,08 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,15 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 14,25 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 155,50 TL, 149,40 TL, 148,70 TL, 148,20 TL, 149,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 148,20 TL – 155,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 08 Eylül Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 150,53 TL, 52 günlük ortalama 158,04 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 150,33 TL ve 145,67 TL destek, 157,33 TL ve 159,67 TL direnç noktalarıdır.

PEGASUS (PGSUS) 09 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PEGASUS (PGSUS) 09 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.35
24.600.360.717,28
% 9.96
18:10
AKBNK
74.95
23.694.336.570,75
% 2.6
18:10
SASA
2.76
21.621.563.118,03
% 9.96
18:10
TUPRS
394.5
15.266.647.371,50
% 0.06
18:10
THYAO
305
15.159.047.984,25
% 2.78
18:10
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