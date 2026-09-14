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PEGASUS (PGSUS) 15 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS), 15 Eylül Salı 2026 için hazırlanan analizde, 14 Eylül Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 156,60 TL kapanış, %1,56 değişim ve 2,59 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PEGASUS (PGSUS) 15 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,21%
AKSEN -2,38%
ALARK -3,58%
AEFES -0,20%
ASELS -5,40%
ASTOR -3,91%
BTCIM -4,86%
BIMAS -1,15%
BRSAN -2,64%
CANTE 0,00%
CIMSA -1,80%
CCOLA 0,56%
DSTKF 3,17%
ECILC -3,94%
EFOR 1,20%
EKGYO -1,63%
ENKAI -2,14%
EREGL -1,37%
FROTO -1,33%
GARAN -0,22%
GUBRF -4,73%
GLRMK -3,50%
HEKTS 0,00%
ISCTR -0,65%
KRDMD -1,09%
KTLEV -9,99%
KCHOL 0,00%
KUYAS 0,07%
MIATK 2,99%
MGROS -1,64%
OYAKC -2,42%
PASEU -9,98%
PGSUS 1,56%
PETKM -4,13%
SAHOL -0,37%
SASA 4,26%
SISE -3,25%
HALKB -5,84%
TAVHL -2,19%
TOASO -5,17%
TRMET -2,50%
TUPRS 0,54%
TRALT -2,61%
THYAO -1,58%
TTKOM -5,67%
TCELL -1,25%
TURSG 0,16%
ULKER -1,11%
VAKBN -6,14%
YKBNK -0,16%
Recep Demircan

PEGASUS (PGSUS) hissesi 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 153,70 TL’den başladı. Seans içinde 160,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 151,10 TL görüldü ve günü 156,60 TL’den kapattı.
PEGASUS (PGSUS) hissesi için 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,56 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,59 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 16,57 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 156,60 TL, 154,20 TL, 153,30 TL, 154,70 TL, 155,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 153,30 TL – 156,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 14 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 151,12 TL, 52 günlük ortalama 156,36 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 154,00 TL ve 152,00 TL destek, 157,00 TL ve 158,00 TL direnç noktalarıdır.

PEGASUS (PGSUS) 15 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PEGASUS (PGSUS) 15 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.94
18.108.980.481,88
% 4.26
18:10
ASELS
372.5
13.303.360.089,50
% -5.4
18:10
THYAO
295.5
10.229.639.381,50
% -1.58
18:10
TUPRS
415.75
9.082.318.666,25
% 0.54
18:10
AKBNK
72.55
8.827.062.943,55
% -0.21
18:10
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