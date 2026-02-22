FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

PEGASUS (PGSUS) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS), 23 Şubat Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 20 Şubat Cuma 2026 kapanış verilerine göre 204,20 TL kapanış, %1,09 değişim ve 6,53 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PEGASUS (PGSUS) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,55%
ALARK -0,19%
AEFES 0,55%
ARCLK -0,25%
ASELS 2,04%
ASTOR -0,27%
BTCIM 1,63%
BIMAS -0,87%
BRSAN -0,74%
CIMSA 1,99%
CCOLA -1,93%
DSTKF 9,16%
DOHOL 0,49%
DOAS -0,62%
EKGYO -3,02%
ENKAI 2,51%
EREGL 2,18%
FROTO 0,41%
GARAN 1,61%
GUBRF 1,64%
HEKTS -0,30%
ISCTR 2,13%
KRDMD 0,20%
KCHOL 0,05%
KONTR -0,20%
KUYAS 3,94%
MAVI 1,80%
MIATK 4,30%
MGROS -0,23%
OYAKC 1,69%
PASEU 0,80%
PGSUS 1,09%
PETKM 0,06%
SAHOL 1,15%
SASA -3,97%
SISE 2,68%
SOKM 1,70%
HALKB 3,81%
TSKB 0,53%
TAVHL 1,78%
TOASO 0,15%
TRMET 3,17%
TUPRS 0,05%
TRALT 4,20%
THYAO 2,56%
TTKOM 0,86%
TCELL 2,16%
ULKER 2,76%
VAKBN 0,98%
YKBNK 2,04%
Şevket Taner Şahin

PEGASUS (PGSUS) hissesi 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 202,90 TL’den başladı. Seans içinde 204,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 200,60 TL görüldü ve günü 204,20 TL’den kapattı.
PEGASUS (PGSUS) hissesi için 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 32,14 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 204,20 TL, 202,00 TL, 211,00 TL, 223,00 TL, 224,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 202,00 TL – 224,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 20 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 207,90 TL, 52 günlük ortalama 205,08 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 196,00 TL ve 188,00 TL destek, 218,00 TL ve 232,00 TL direnç noktalarıdır.

PEGASUS (PGSUS) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PEGASUS (PGSUS) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tamiri bile 1000 dolar! Fiyat uygun diye tercih edip yurt dışından getiriyorlarTamiri bile 1000 dolar! Fiyat uygun diye tercih edip yurt dışından getiriyorlar
Borsada geçtiğimiz hafta para girişi ve çıkışı en fazla olan hisselerBorsada geçtiğimiz hafta para girişi ve çıkışı en fazla olan hisseler

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
320.5
15.766.185.303,75
% 2.56
18:10
ASELS
313.25
13.289.792.451,75
% 2.04
18:10
ISCTR
16.82
10.701.369.511,99
% 2.13
18:10
SASA
2.42
10.213.680.121,22
% -3.97
18:10
AKBNK
88.35
8.160.511.508,20
% 1.55
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 PGSUS PGSUS analizi PGSUS teknik analiz PGSUS günlük teknik analiz PGSUS günlük işlem hacmi PGSUS gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.