PEGASUS (PGSUS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

PEGASUS (PGSUS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

PEGASUS (PGSUS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için değerli ipuçları sunmaktadır. Hisse, 3 Ekim 2025 tarihinde 221,5 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Önceki kapanış fiyatı 220,3 TL'dir. Gün içinde hissenin en yüksek seviyesi 226,3 TL olarak kaydedilmiştir. En düşük seviye ise 221,2 TL'dir. Şu anda hisse, 224 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları sırasıyla 224 TL, 224 TL, 220,3 TL, 216,5 TL ve 215,2 TL'dir. Bu veriler, hisse fiyatında son günlerde hafif bir artış eğilimi olduğunu göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 220,3 TL'den 224 TL'ye yükselmiştir. Bu artış, %1,68 olarak hesaplanmıştır. Yatırımcıların hisseye olan ilgisinin arttığını ve piyasa beklentilerinin olumlu yönde şekillendiğini göstermektedir.

Destek seviyeleri arasında 221,2 TL önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 220 TL ve 215 TL bir sonraki destek noktaları olacaktır. Diğer yandan, 226,3 TL kısa vadeli direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması, 230 TL ve 235 TL seviyelerini takip etmeyi gerektirecektir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 224 TL seviyelerinde kalması beklenmektedir. Hafif bir artış da görülebilir. Önümüzdeki günlerde 226,3 TL aşılırsa, yükseliş trendinin devam etmesi mümkündür. Fakat, 221,2 TL seviyesinin altına inilmesi durumunda, düşüş trendi güçlenebilir.

PGSUS hissesinin performansı, yatırımcıların dikkatlice izlemeleri gereken bir süreçten geçmektedir. Piyasa koşulları ve şirketin finansal durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırım kararları dikkatlice değerlendirilmelidir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

