PEGASUS (PGSUS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için değerli ipuçları sunmaktadır. Hisse, 3 Ekim 2025 tarihinde 221,5 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Önceki kapanış fiyatı 220,3 TL'dir. Gün içinde hissenin en yüksek seviyesi 226,3 TL olarak kaydedilmiştir. En düşük seviye ise 221,2 TL'dir. Şu anda hisse, 224 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları sırasıyla 224 TL, 224 TL, 220,3 TL, 216,5 TL ve 215,2 TL'dir. Bu veriler, hisse fiyatında son günlerde hafif bir artış eğilimi olduğunu göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 220,3 TL'den 224 TL'ye yükselmiştir. Bu artış, %1,68 olarak hesaplanmıştır. Yatırımcıların hisseye olan ilgisinin arttığını ve piyasa beklentilerinin olumlu yönde şekillendiğini göstermektedir.

Destek seviyeleri arasında 221,2 TL önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 220 TL ve 215 TL bir sonraki destek noktaları olacaktır. Diğer yandan, 226,3 TL kısa vadeli direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması, 230 TL ve 235 TL seviyelerini takip etmeyi gerektirecektir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 224 TL seviyelerinde kalması beklenmektedir. Hafif bir artış da görülebilir. Önümüzdeki günlerde 226,3 TL aşılırsa, yükseliş trendinin devam etmesi mümkündür. Fakat, 221,2 TL seviyesinin altına inilmesi durumunda, düşüş trendi güçlenebilir.

PGSUS hissesinin performansı, yatırımcıların dikkatlice izlemeleri gereken bir süreçten geçmektedir. Piyasa koşulları ve şirketin finansal durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırım kararları dikkatlice değerlendirilmelidir.