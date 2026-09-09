PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 10 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi 09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 24,12 TL’den başladı. Seans içinde 26,68 TL seviyesine yükseldi, en düşük 23,88 TL görüldü ve günü 25,90 TL’den kapattı.

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi için 09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,76 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,67 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 300,45 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 25,90 TL, 24,26 TL, 22,06 TL, 20,06 TL, 20,22 TL oldu. Bu dönemde fiyat 20,06 TL – 25,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesinin 09 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 20,59 TL, 52 günlük ortalama 20,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 21,67 TL ve 18,33 TL destek, 26,67 TL ve 28,33 TL direnç noktalarıdır.

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