Piyasa emri nedir? Piyasa emri nasıl oluşturulur?

Emirler borsada bir aksiyon alabilmek için verilen direktiflerdir. Borsada birden fazla emir türü vardır ve emirlerin amacı ve koşulları aynı zamanda da süreleri de farklıdır. Borsa emir türlerinden birisi olan piyasa emri de diğer emirlere göre daha hızlıdır ve mevcut piyasa üzerinden gerçekleşir.

Piyasa emri nedir?

Piyasa emri ya da bir diğer adıyla market order, fiyat yerine miktar belirtilerek yapılır. Piyasa emrinde geçerli olan fiyat o anda piyasada anlık olarak geçerli olan piyasa fiyatıdır. Piyasa fiyatı da bir hissenin o anda işlem gördüğü güncel fiyattır. Bu emir verildikten sonra verilen emrin (alım verildiyse satım, satım verildiyse alım) tam tersini veren başka bir kişinin de emriyle, o anda mevcut olan piyasa fiyatı üzerinden eşleşir ve işleme dönüşür. Alınmak ya da satılmak istenen hisse o anda hangi fiyattan işlem görüyorsa o fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir.

Piyasa emri, mevcut olan varlığın olabildiği en iyi fiyat aralığında işlem görmesi için kullanılır. Piyasa emrinde anlık olarak alış ve satış imkânı vardır. Birden fazla piyasa emir tipi vardır. Bu tipler farklı metotlarla yatırımcının en uygun olanı belirlemsinde yardımcı olur. Piyasa emri tipleri:

Limit fiyatları

Süreli emir

Şarta bağlı

Orta nokta limit

Orta nokta piyasa

Piyasa fiyatları

Denge emri

Iceberg emir

Zincir emir

Piyasa emri nasıl oluşturulur?

Piyasa emir tipi sadece KİE olarak girilebildiği için karşı tarafta eşleşebilecek emir kalmadığından, emrin kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir ve pasife alınmaz. Piyasa emirleri açılış ve kapanış bölümleri, tek fiyat yönteminde emir toplama sırasında girilir. Eşleştirme başlayana kadar emir defterinde bekletilir ve eşleşme başlayınca işleme dönüşür. Piyasa emri oluşturmak için piyasa tipi belirlendikten sonra alım tutarı işaretlenir. Piyasa emri için miktar belirlendijten sonra talimat verilir.



