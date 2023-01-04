Hisse senedi alırken süre seçimi: Hisse senedi alırken emir ve alış geçerlilik süresi nedir?

Hisse senedi alırken emir geçerlilik süresi, piyasaya ve sisteme iletilen emir dört farklı geçerlilik süresi olarak bulunur. Hisse senedi alış emri toplama işlemleri hafta içi her gün saat 09.40 ile 09.55 aralığında gerçekleşir. Saat 09.55 itibarıyla da fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmiş olur. Sürekli işlem yöntemi denilen işlem de ise saat 10.00 ile 18.00 aralığında devam eder.
Hisse senedi alırken süre seçimine dikkat edilmesi gerekir. Hisse senedi alırken emir geçerlilik süresi emir türlerine göre farklılık gösterebilir. Borsa işlemleri için geçerli olan emirler, dört farklı geçerlilik süresine sahip olabilir. Emir türleri ve geçerlilik süreleri:
Borsa işlemleri için geçerli olan emir geçerlilik süreleri yani hisse senedi alırken alış geçerlilik süresi emir tipine göre farklılık gösterir. Günlük, İKE ve tarihli olarak süre seçilebilir. Bunun yanı sıra İKG ile borsa birincil piyasada değişken ve sabit fiyatla talep toplama yöntemleri olduğu zaman halka sürenin sonuna kadar geçerli emir girişi verilebilir. İKG yani iptale kadar geçerli emirlerde talep toplama yöntemi kullanılır. Halka arzlar gerçekleştirilir ve birincil piyasada kullanılır. İKG'de emirler, seanstan itibaren iptale kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde emir iptal edilmezse ve eşleşmezse, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur. Vade sonunda işlem sistemi tarafından da otomatik olarak iptal edilir.