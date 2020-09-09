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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

BORSA HABERLERİ  | 09.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisselerindeki sert kayıplar ve petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırmasının risk algısını olumuz etkilemesiyle negatif seyrediyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisselerindeki sert kayıplar ve petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırmasının risk algısını olumuz etkilemesiyle negatif seyrediyor.

Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsası, dün haftaya teknoloji hisselerindeki satışların artarak devam etmesi sonucu sert düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 2,25, S&P 500 endeksi yüzde 2,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,11 değer kaybetti. ABD piyasalarında özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorların ardından geçen hafta başlayan kar satışlarının yeni haftada artarak devam etmesi, küresel ölçekte risk algısını olumsuz etkiledi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın, Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından yüzde 20'yi aşkın düşüş kaydetti.

Teknoloji hisselerindeki değer kayıplarının yanı sıra geçen hafta Saudi Aramco'nun ihracat fiyatlarında indirime gitme kararı ile başlayan petrol fiyatlarındaki düşüşün, ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ile ivme kazanması da piyasaları olumsuz etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 5,1 değer kaybederek 39,6 dolara kadar geriledikten sonra 40 doların hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek GSYH'nin yüzde 14,7 azalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve değerli metallerin görece sakin bir seyretmesine karşın pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Çin'de açıklanan verilere göre, ağustosta yıllık enflasyon, beklentiler doğrultusunda yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e geriledi.

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 1.100 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 1.089,60 puandan tamamladı. Dün 7,4849'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün akşam Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri olduğunu kaydetmesinin ardından petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında görece sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre daha küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret endeksleri

15.00 ABD, EIA Enerji Görünüm Raporu


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