Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisselerindeki sert kayıplar ve petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırmasının risk algısını olumuz etkilemesiyle negatif seyrediyor.

Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsası, dün haftaya teknoloji hisselerindeki satışların artarak devam etmesi sonucu sert düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 2,25, S&P 500 endeksi yüzde 2,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,11 değer kaybetti. ABD piyasalarında özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorların ardından geçen hafta başlayan kar satışlarının yeni haftada artarak devam etmesi, küresel ölçekte risk algısını olumsuz etkiledi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın, Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından yüzde 20'yi aşkın düşüş kaydetti.