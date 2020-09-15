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Piyasalar güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 15.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi karışık bir seyir izliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalar güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

ABD'de yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler ve ülkenin güneyindeki kasırgalara ilişkin endişelere karşın dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmelerle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini ve aşının yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini duyurmasının yanı sıra geçen hafta aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın, klinik denemelere devam edeceğini açıklaması konuyla ilgili iyimserliği artırdı.

Öte yandan, teknoloji şirketlerine ilişkin haber akışının da New York borsasında alımları desteklemesiyle Dow Jones endeksi yüzde 1,18, S&P 500 endeksi yüzde 1,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın almak için SoftBank ile anlaştığını duyururken, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı, şirketin TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı bildirildi.

Avrupa tarafında ise İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili belirsizliklerin giderilememesi ve İngiltere'de, AB ile varılan Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın parlamentodaki ilk oylamada kabul edilmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın para politikasında yeni bir adım atılabileceğine ilişkin bir sinyal vermemesi sonrası başlayan yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Dün yüzde 0,1 artarak yükseliş serisini üst üste 4. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün de Asya piyasalarında yüzde 0,3 artışla 1,1890'a çıktı.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre, Çin'de perakende satışların salgından bu yana ilk kez artışa işaret etmesi ve sanayi üretiminin yıllık yüzde 5,6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesiyle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.107,29 puandan tamamladı. Dün 7,4881'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yarınki Fed kararları öncesi piyasalardaki karışık seyrin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye ağustos ayı konut satışları

11.00 Türkiye, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

12.00 Almanya, eylül ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

16.00 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı


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