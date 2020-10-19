Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta İngiltere, Fransa ve Almanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirler yeniden sıkılaştırılırken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Brexit ile ilgili bir sonuca varılamazken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmasız ayrılığa hazır olunması gerektiği mesajını verdi.

ABD tarafında geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin karışık bir tablo ortaya koymasının yanı sıra teşvik paketi konusunda da bir neticeye varılamadı. Buna karşın söz konusu pakete ilişkin görüşmelerde ilerlenme sağlandığı belirtildi. 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi yapılan son anketler ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke genelinde Demokrat rakibi Joe Biden'ın yaklaşık 10 puan gerisinde olduğuna işaret etti.

Yeni haftaya bakıldığında, bugün Asya tarafında açıklanan veriler sonrası Çin hariç borsalarda pozitif bir seyir izleniyor. Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüse de söz konusu veri önceki çeyreğe kıyasla toparlanmanın hız kazandığına işaret etti. Ülkede eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 6,9 ve perakende satışlar yüzde 3,3 artış kaydederek piyasa öngörülerinden daha iyi bir tablo ortaya koydu. Japonya'da ise eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 4,9 ve ithalat yüzde 17,1 düşüş kaydederken, bu sonuçlarla dış ticaret fazlası 675 milyar yenle beklentilerin altında kaldı. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.