Piyasalar Yeni Ekonomi Programı bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün saat 11.00'de açıklayacağı YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi yurt içi piyasaların odağında bulunuyor. YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve ilkeler de yer alacak. Analistler, programın, piyasalar için öngörülebilirliği artırması bakımında oldukça önemli olduğunu belirterek, sektörel bazlı hedeflerin belirlemesi nedeniyle pay piyasalarının da gündeminde bulunduğunu kaydetti. Küresel piyasalarda dün artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlendi. Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve ekonomiye teşviklerin devam edeceği beklentileri pay piyasalarının pozitif seyrindeki en önemli etken oldu. ABD'de, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerle Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni bir teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu söylemesinin ardından piyasalardaki pozitif hava devam ederken, bugün ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması takip edilecek. Yapılan son anketlerde Biden'ın, Trump'ın sadece yüzde 2 önünde olması ve Trump'ın rakibiyle arayı kapatması nedeniyle tartışmaların öneminin arttığı belirtiliyor. Avrupa borsalarında dün alımların güçlendiği, avro/dolar paritesinin ise düşüş eğilimini sonlandırarak 1,16-1,17 bandında dengelendiği görüldü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomideki toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olduklarını söylemesi sonrası pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan yükselişler dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.