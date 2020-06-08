Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Dünya genelinde, geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin genel olarak beklentilerden iyi gelerek ekonomilerdeki canlanmaya işaret etmesinin yanı sıra hükümet ve merkez bankalarının teşvikleri piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın, azalış beklentilerine karşın artışa işaret etmesi sonrası New York borsasında yükselişler yüzde 3'ü aştı.

Brent petrolün varil fiyatı da ekonomilerdeki toparlanmanın desteği ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 9 Haziran'daki toplantısı öncesi, üye ülkelerin üretim kesintisinin devam etmesi yönünde anlaştığı yönündeki haberler ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,5 değer kazanarak 41,9 dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın desteklediği enerji devi hisse ve fonlardaki değer artışı da pay piyasalarındaki yükselişte önemli bir rol oynadı.

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların devam etmesine karşın artan risk iştahı ile cuma günü Dow Jones endeksi 3,15, S&P 500 endeksi yüzde 2,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.