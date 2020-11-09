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Piyasalara neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 09.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle tamamlanması sonrası yeni haftada yoğun veri gündemi takip edilecek. Bu hafta yurt içinde salı günü istihdam, çarşamba ödemeler dengesi, cuma günü ise sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek.

Piyasalara neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle tamamlanması sonrası yeni haftada yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı. Trump ise yaptığı paylaşımlarla seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti.

Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra başkanlık seçimini kaybettiği netleşen Trump, seçimde usulsüzlüklerin olduğu iddialarını sürdürüyor. Postayla kullanılan oylar nedeniyle çıkan tartışmalarda Trump, seçimin son gününden sonra gelen oyların sayılmamasını istiyordu. Demokratlar ise posta ile gönderilen oyların seçimin son günü olan 3 Kasım'da mühürlendiği sürece kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu konuda yasal belirsizlik söz konusuyken seçim gününden sonra gelen oylar sayılmış ve Trump'ın önde olduğu birçok eyalette Biden öne geçmişti.

Geçen hafta dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekim ayında yükselişini devam ettirerek ekonomideki toparlanmanın son çeyreğin ilk ayında da gücünü koruduğunu gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tekrar uygulamaya alınan tedbirlere karşın geçen hafta pay piyasalarında ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, teşvik beklentileri ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserlik fiyatlandı.

Cuma günü New York borsasında yatay sayılabilecek bir seyir izlense de haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 6,87, S&P 500 endeksi yüzde 7,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,01 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırarken, dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, devam eden Brexit belirsizliği, artan Kovid-19 vakalarına bağlı olarak uygulamaya alınan tedbirler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık alım programında tutarı yükseltmesi ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik veriler geçen haftanın en önemli gündem maddeleri oldu.

Bu gelişmeler ve artan küresel risk iştahı ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8'e varan yükselişler kaydeden pay piyasaları, cuma günü ise karışık bir seyir izledi. Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 geriledi.

ABD başkanlık seçiminin geride bırakılması ve Çin'de açıklanan ihracat verilerinin beklentileri aşması sonrası Asya borsaları yeni haftaya pozitif başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Ekonomideki toparlanmaya ilişkin göstergelerin gücünü korumasıyla geçen hafta yüzde 5'e yakın değer kazanan petrol fiyatları da yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 2 artışla 40,6 dolardan işlem görürken altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 değer kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.960-1.970 dolar bandına çıktı.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlarken, haftalık bazda ise yüzde 7,15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti. Geçen haftayı 8,5235'ten kapatan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3850 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta yurt içinde salı günü istihdam, çarşamba ödemeler dengesi, cuma günü ise sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek.

Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in hafta boyunca katılmaları beklenen etkinliklerde yapacakları konuşmanın yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Veri takviminde; salı günü Çin'de, perşembe günü ABD ve Almanya’da enflasyon ile cuma günü Avro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ile ilgili haber akışı ile ekonomik teşvik haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, geçen haftaki hızlı yükseliş sonrası gelmesi muhtemel kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde, 1.200 ve 1.220 seviyelerinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı yatırımcı güven endeksi


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