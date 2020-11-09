Piyasalara neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra başkanlık seçimini kaybettiği netleşen Trump, seçimde usulsüzlüklerin olduğu iddialarını sürdürüyor. Postayla kullanılan oylar nedeniyle çıkan tartışmalarda Trump, seçimin son gününden sonra gelen oyların sayılmamasını istiyordu. Demokratlar ise posta ile gönderilen oyların seçimin son günü olan 3 Kasım'da mühürlendiği sürece kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu konuda yasal belirsizlik söz konusuyken seçim gününden sonra gelen oylar sayılmış ve Trump'ın önde olduğu birçok eyalette Biden öne geçmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı. Trump ise yaptığı paylaşımlarla seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tekrar uygulamaya alınan tedbirlere karşın geçen hafta pay piyasalarında ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, teşvik beklentileri ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserlik fiyatlandı.

Cuma günü New York borsasında yatay sayılabilecek bir seyir izlense de haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 6,87, S&P 500 endeksi yüzde 7,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,01 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırarken, dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, devam eden Brexit belirsizliği, artan Kovid-19 vakalarına bağlı olarak uygulamaya alınan tedbirler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık alım programında tutarı yükseltmesi ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik veriler geçen haftanın en önemli gündem maddeleri oldu.