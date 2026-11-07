Sıradan başlayan günü milyarder tamamladı! Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi

Avustralya'da balık tutmaya çıkan Matthew Morris, oltasına takılan tek bir balık sayesinde milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayan Matthew Morris, arkadaşıyla çıktığı balık avında hayatının sürprizini yaşadı. Sıradan başlayan bir günü yakaladığı barramundi türü balık ile değişti.

BALIĞI TEKNEĞE ALMAK KOLAY OLMADI

Corroboree Billabong bölgesinde suya açılan ve Morris'in oltasına tekne rampasından yalnızca birkaç yüz metre uzaklaştıklarında bir balık takıldı. Ancak balığı tekneye almak kolay olmadı. Oltaya takılan barramundi, teknenin motorunun çevresinde iki kez dolanarak Morris'e zor anlar yaşattı. Balığı sonunda tekneye çekmeyi başaran Morris, üzerindeki kırmızı etiketi görünce büyük bir sürprizle karşılaştı.

BİR ETİKET MİLYONER YAPTI

Balığın üzerindeki etiketin, "Million Dollar Fish" (Milyon Dolarlık Balık) yarışmasının 1 milyon dolarlık büyük ikramiyesine ait olduğu anlaşıldı. Böylece Morris, 12 yıldır düzenlenen yarışmada bu ödülü kazanan ikinci balıkçı olarak kayıtlara geçti.

Yarışmaya her sezon katıldığını anlatan Morris, bir gün büyük ödülün kendisine çıkacağını hiç düşünmediğini belirtti.

İLK ÖNCE BİR EV ALACAK

Milyarder olduğunu öğrenen Morris'in ilk hedefi önce ev sahibi olmak. Ödülün geleceğini güvence altına almasına yardımcı olacağını söyleyen talihli balıkçı, işinden istifa etmeyi düşünmüyor.

Parayı dikkatli kullanacağını belirten genç balıkçı, kendisi için de bazı keyifli alışverişler yapacağını söyledi.

Morris'in annesi Carolyn de oğlunun çocukluğundan beri balık tuttuğunu anlattı. Balıkçılığın aile yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Carolyn, oğlunun milyon dolarlık ödülü kazandığı haberine inanmakta güçlük çektiğini söyledi.