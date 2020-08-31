Piyasalarda bu hafta neler takip edilecek?

Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni politika stratejisi ile pozitif görünümünü korurken, bugün yurt içinde açıklanacak GSYH verisi takip edilecek.

Fed'in geçen hafta açıklanan ve "güvercin" olarak nitelendirilen yeni politika stratejisi sonrası küresel pay piyasalarındaki pozitif görünüm korunuyor. Fed, enflasyon hedeflemesinde ortalama verileri tercih edeceğini belirterek, faizlerin daha uzun bir süre çok düşük seviyelerde kalacağının yönlendirmesini yaptı. Buna karşılık ortalama enflasyonun matematiğini açıklamaması ve tam istihdam konusundaki ifadelerin bazı belirsizlikleri de beraberinde getirmesi, Fed'in eylül ayı toplantısının önemini artırdı.

Bu hafta ABD'de ağustos ayı istihdam raporu ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteğini de alan New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi, düşüş eğilimini sürdürdü. ABD'de kişisel gelirler temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları da yüzde 1,9 yükselerek tahminleri aştı.