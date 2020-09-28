Piyasalarda bu hafta neler takip edilecek?

Cuma günkü yükselişe karşın haftalık bazda ise karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,75 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, oynaklığın çok yüksek olduğu Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükseliş kaydetti.

Bu hafta ABD'de büyüme ve istihdam raporu ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) veri takviminde öne çıkarken, yurt içinde, enflasyon verisinin yanı sıra açıklanması beklenen YEP yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomiyi teşvik adımlarının devam edeceğine ilişkin haber ve açıklamalar satışları sınırlarken, yayımlanan makroekonomik veriler, ekonomik toparlanmanın ülke ve sektaör bazında ayrışmalar olduğunu ortaya koydu.

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bölgesel de olsa sert tedbirleri yeniden gündeme getirmesi nedeniyle geçen hafta pay piyasalarında çoğunlukla satıcılı bir seyir izlendi.

Avrupa pay piyasalarında, Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni tedbirleri gündeme getirmesi pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,99 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,74 değer kaybetti.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrışmasını sağladığını kaydetti.

Yurt içinde gözlerin bu hafta YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde PMI ile ABD'nin büyüme ve istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bu hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.