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Piyasalarda gün ortası (24 Mart 2025 Pazartesi) Altın, dolar, euro ve borsada son durum

24.03.2025 13:44
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 37,8930 TL'den, euro 41,1810 TL'den satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 24 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda gün ortası (24 Mart 2025 Pazartesi) Altın, dolar, euro ve borsada son durum

Cuma günü 9.044,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 122,35 puan ve yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan ve yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı.

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Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.167,00, en yüksek 9.386,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,77, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 2,11 ve mali endeks yüzde 2,05 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 46,00, bileşik getirisi de yüzde 51,29 seviyesinde gerçekleşti.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,8930 liradan, avro 41,1810 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 24 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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14:15
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