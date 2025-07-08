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Piyasalarda gün ortası (8 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.041,23 puana geriledi.

Piyasalarda gün ortası (8 Temmuz 2025)

Dün 10.107,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 66,05 puan artışla 10.173,73 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,45 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 10.041,23 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.039,93, en yüksek 10.203,58 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,7 ve hizmetler endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. Mali endeks ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken 72'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONS FİYATI

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 146,23 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0200 liradan, avro 47,0390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 322 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 68,7 dolardan işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
281.25
6.416.609.238,50
% -2.17
15:31
AKBNK
67.45
6.182.337.795,35
% -0.74
15:31
YKBNK
32.1
4.727.827.902,14
% 0.56
15:31
ISCTR
13.95
4.531.484.338,81
% 0.94
15:31
EKGYO
17.85
3.466.679.614,11
% 0.73
15:31
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