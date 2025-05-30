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Piyasalarda gün ortasında son durum ne? (30 Mayıs 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 9.059,85 puana geriledi.

Piyasalarda gün ortasında son durum ne? (30 Mayıs 2025)

Dün 9.170,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,10 puan ve yüzde 0,10 azalışla 9.161,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,71 puan ve yüzde 1,21 değer kaybederek 9.059,85 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.054,65, en yüksek 9.176,18 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,3, sanayi endeksi yüzde 0,8, teknoloji endeksi yüzde 1,7 ve hizmetler endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,88, bileşik getirisi de yüzde 43,86 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 144,0 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2390 liradan, avro 44,4850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 3 bin 295 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 yükselişle 63,6 dolardan işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
yatırım piyasa
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