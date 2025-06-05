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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,60 puan artarak 9.486,56 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 28,20 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.446,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.421,70 puanı, en yüksek 9.495,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.486,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,10 kazançla 10.539,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 2,98 değer kazandı. Mali endeks ise yatay seyretti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 49'u geriledi. 4 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Koç Holding, Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın-2

ALTININ ONS FİYATI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 3 bin 388 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 143,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 64,9 dolardan işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
VSNMD
413.25
2.427.905.850,00
% -8.93
12:40
ASELS
139.5
2.093.753.924,30
% 3.56
12:40
KCHOL
148.5
1.852.054.478,30
% -0.4
12:40
AKBNK
56.25
1.522.888.627,40
% 0.09
12:40
THYAO
286.5
1.518.510.957,00
% -0.17
12:40
Anahtar Kelimeler:
yatırım borsa piyasa
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