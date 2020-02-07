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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 07.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar dün pozitif görünümünü korumasının ardından, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, Çin ile varılan ticaret anlaşmasına ilişkin pozitif açıklamalar ve haftalık işsizlik başvurularının Nisan 2019'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etmesi dün New York borsasında rekorların devam etmesini sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korusa da yayılma hızının ivme kaybetmesi ve çözüm konusunda yetkililerden gelen açıklamalar endişelerin hafiflemesine neden olurken, Çin ve buna bağlı olarak küresel ekonomiye etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin neden olduğu ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik soru işaretleri ise dün yapılan açıklamalarla şimdilik ortadan kalktı. Dün Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirdikleri telefon konuşmasında, ticaret anlaşmasına bağlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret görüşmeleri ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere’nin birleşiminden oluşan Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrılsa da, İskoçya’dan yükselen bağımsızlık sesleri, piyasalar için politik ve ekonomik risk olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelere karşın dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, avro ise dolar karşısındaki değer kaybını devam ettirerek, 1,0965 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görülüyor. Çin’de son 3 işlem gününde yükselen Şanghay bileşik endeksi, bugün kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.845 seviyelerinde bulunurken, Japonya'da açıklanan öncü göstergeler endeksinin beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 123.900 seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 122.284 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 yükselişle 5,9880'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,9870 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 seviyesi aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, aksi durumda 121.000 ve 120.000 desteklerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,97-5,99 dar bandının izlendiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

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Küresel piyasalar, borsa,

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