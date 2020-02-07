Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, Çin ile varılan ticaret anlaşmasına ilişkin pozitif açıklamalar ve haftalık işsizlik başvurularının Nisan 2019'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etmesi dün New York borsasında rekorların devam etmesini sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korusa da yayılma hızının ivme kaybetmesi ve çözüm konusunda yetkililerden gelen açıklamalar endişelerin hafiflemesine neden olurken, Çin ve buna bağlı olarak küresel ekonomiye etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin neden olduğu ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik soru işaretleri ise dün yapılan açıklamalarla şimdilik ortadan kalktı. Dün Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirdikleri telefon konuşmasında, ticaret anlaşmasına bağlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.