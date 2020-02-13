Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın pay piyasaları ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Dolar endeksi ise Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomisindeki sorunlar ve ABD'de istihdam piyasasının gücünü korumasının etkisiyle içinde bulunduğu yükseliş trendindeki hareketini sürdürüyor. Dün yüzde 0,3 değer kazanan dolar endeksi, 10 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 99'un üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin yüzde 4,1'lik daralma ile beklentilerin altında kalmasına karşın borsalardaki yükseliş eğilimi devam etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,89, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,09'un altına geriledi. Analistler, paritenin 1,09'un altında kalıcılık sağlaması durumunda 1,0770 ve 1,0500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.