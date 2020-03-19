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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 19.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havası, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ediyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükselirken, New York borsası, salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle dün günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi, 3 yılın ardından ilk kez 20.000 puanın altına geriledi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 6,3 azalışla 19.898 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 5,2, Nasdaq endeksi yüzde 4,7 değer kaybederken, dolar endeksi, güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdürdü. Dün yüzde 1,7 değer kazanan dolar endeksi, 101,7 ile 3 yılın zirvesine çıktı.

Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki panik havasını beslediğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 24,3 dolarla 17 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,2 azalışla 26 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 20 doların altını test etti ve yaklaşık yüzde 18 değer kaybıyla 22 dolardan kapanış yaptı.

Söz konusu gelişmelere karşın merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin finansal istikrarı tekrar sağlamak adına attığı adımlar da birbirini takip ediyor. Faizler tarihi düşük seviyelere çekilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) attığı adımlara dün yenisini ekledi. Fed, yatırımcıların nakde yönelmesiyle birlikte baskı altında kalan para piyasası yatırım fonlarına destek için finans krizi dönemindekine benzer bir acil durum programı başlatmak için düğmeye bastı.

Avrupa Merkez Bankası ise (ECB) dün gece telekonferans yolu ile gerçekleştirdiği acil toplantı ile Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı aldı.

ECB'nin acil toplanmasının en önemli sebeplerinden birinin tahvil piyasasındaki sıkışıklık olduğunu ifade eden analistler, alınan tedbirlerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını bildirdi. Analistler, özellikle İtalya ve Yunanistan tahvillerindeki satışların panik havasında olduğunu, buna bağlı olarak avronun dolar karşısındaki düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti.

Dün bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 5,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,94 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,4 ile beklentilerin hemen altında kalmasına karşın küresel piyasalardaki satış dalgası ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8 değer kaybetti.

Yurt içinde, Kovid-19 salgınında hasta sayısının 191'e, ölü sayısının 2'ye çıkması sonrası ekonomiyi destekleyecek adımlar da sıklaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıkladı.

Özellikle perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörlerinin yanı sıra ihracatçı şirketler için uygulanacak destekler dikkati çekerken, Türk Hava Yolları için de gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.

Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 85.576,61 puandan tamamlarken, yüzde 1,4 artışla 6,4859'dan kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5010 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin ödemeler dengesinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, dolar/TL'de ise 6,55 direncinin öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi

15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

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