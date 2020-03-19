Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükselirken, New York borsası, salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle dün günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi, 3 yılın ardından ilk kez 20.000 puanın altına geriledi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 6,3 azalışla 19.898 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 5,2, Nasdaq endeksi yüzde 4,7 değer kaybederken, dolar endeksi, güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdürdü. Dün yüzde 1,7 değer kazanan dolar endeksi, 101,7 ile 3 yılın zirvesine çıktı.

Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki panik havasını beslediğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 24,3 dolarla 17 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,2 azalışla 26 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 20 doların altını test etti ve yaklaşık yüzde 18 değer kaybıyla 22 dolardan kapanış yaptı.