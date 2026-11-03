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Bakanlıktan otomotiv yatırımı teşviklerine ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki bir yatırıma yönelik sağlanan teşvikler hakkında kamuoyunda paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, teşviklerin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği, yatırım yükümlülüklerine bağlandığı ve gerekli teminatların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güvence altına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan otomotiv yatırımı teşviklerine ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otomotiv sektöründeki bir yatırıma yönelik olarak mevzuat çerçevesinde sağlanan ve bu kapsamda verilen yatırım teşviklerine yönelik, bir milletvekili tarafından maksatlı olarak paylaşılan birçok yanlış bilgilerle dolu paylaşımlara yönelik açıklamamız şu şekildedir. Bilindiği üzere, dünya otomotiv sektörü köklü bir dönüşümden geçmekte; özellikle elektrikli araç üretimi ve bu alandaki yatırımların çekilmesine yönelik küresel rekabet giderek gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ülkeler, elektrikli araç ekosistemlerini geliştirmek ve üretim kapasitelerini güçlendirmek amacıyla yeni politika ve teşvik mekanizmalarını büyük bir yarış içinde hayata geçirmektedir. Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası girişimi de bu çerçevede değerlendirilmektedir. Türkiye de, diğer küresel aktörler gibi, bir yandan başta milli markamız Togg olmak üzere, yerli elektrikli araç üretimini ve ilgili teknoloji ekosistemini desteklerken, diğer yandan uluslararası üreticileri ülkemizde yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizde yatırım yapan tüm otomotiv oyuncularına ilk yatırımlarında ve bugünkü yatırımlarında sağlandığı gibi, ülkemizin sanayi kapasitesini, teknolojik yetkinliğini ve istihdamını artıracak tüm sektörlerdeki yatırımları teşvik etmeye yönelik politikalar hayata geçirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaplan, alınan teminatların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güvence altına alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda söz konusu yatırım için öngörülen teşvikler de ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen aynı şartlara tabidir. Bu teşvikler, yatırımın gerçekleştirilmesine ilişkin yükümlülüklere bağlanmış olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına almak amacıyla gerekli teminatlar da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından emniyete alınmıştır. Teşviklerin kapsamı ve tutarı; yatırımın niteliğine, sektörel önceliklere ve dönemin rekabet şartlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Esas amaç, ülkemize teknoloji kazandıran, istihdam oluşturan ve üretim ile ihracat kapasitemizi güçlendiren yatırımların hayata geçirilmesini sağlamaktır. Türkiye'miz bu başarılı politikalar ve tedbirler sayesinde milli gelirini dolar bazında 238 milyar dolardan 1 trilyon 700 milyar dolara, fert başına milli gelirini de 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara yükseltmiştir. Bu başarıların bir neticesi olarak, ülkemiz, dünyada en gelişmiş sanayi ülkeleri arasında birçok sektörde ilk 10 sıranın içine yükselmiştir. Sürece ilişkin tüm yükümlülükler ve uygulamalar, ülkemizin menfaatleri gözetilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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