Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle negatif seyrediyor.

Dünya genelinde, Kovid-19 vaka sayısı 900 bini aşarken, özellikle ABD'de New York dışındaki bölgelerde de vaka artış hızının ivme kazanması endişeleri artırdı. Vaka sayısında ABD, 200 bin 269 ile ilk sıraya yerleşirken, ABD'yi, 110 bin 574 vakayla İtalya ve 102 bin 136 vakayla İspanya izledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, salı günü, ülkede 100 bin ila 240 bin kişinin koronavirüsten ölebileceğinin tahmin edildiğini söylemesi ile artan endişeler ve dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceği yönündeki değerlendirmesi borsalarda satışların güçlenmesine neden oldu.

Dün açıklanan veriler de salgının ekonomi üzerindeki ilk etkilerini ortaya koydu. Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz "korkutucu" boyutta olmadığına işaret etti.