Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam etse de hafta başından beri sakin olan veri gündeminin bugün ve yarın hareketlenecek olması, salgının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla somut bilgi sağlaması bakımından gündemin odağına yerleşti.

Dün ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan, 2 ve 15 Mart'taki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarının tutanaklarında, ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği görüşüne yer verilerek, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardı" ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesinin beklendiği yönündeki açıklamasına karşın ekonomik teşviklerin devam edeceğine yönelik beklentilerle New York borsasında yükselişler görüldü.