Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesi, ekonomilerin yeniden açılması ile ilgili kararları beraberinde getirirken, kademeli normale dönüş adımları, devam eden belirsizlikler nedeniyle piyasalarda güçlü bir şekilde fiyatlanamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ile ilgili Çin'i suçlaması ve gümrük tarifesi artırımlarını tekrar gündeme getirmesi, yatırımcıların tedirginliğini artırırken, açıklanan veriler ve şirket bilançoları da borsalarda hisse ve sektör bazlı sert hareketlere neden oluyor.

Dün ABD'de açıklanan mart ayı fabrika siparişlerinin yüzde 10,3 ile beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret etmesine karşın New York borsasında teknoloji şirketleri öncülüğünde tepki alımlarının geldiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise imalat sanayi verilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi ve şirket karlılıklarına ilişkin endişeler dün pay piyasalarında satışların etkisini artırmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti.