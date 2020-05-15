Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini kaldırma konusunda cesaretlendiriyor. Ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliği fiyatlamaya çalışan piyasalarda ise, salgında ikinci dalga yaşanabileceği endişelerinin volatiliteyi artırdığı görülüyor.

Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de, kayıtlı hasta sayısı 1,5 milyona yaklaşsa da, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Bu gelişmelere karşın, hafta başından itibaren düşüş eğiliminde hareket eden New York borsasında dün alımların güçlenmesi dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,62, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.