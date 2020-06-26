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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 26.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması ve ikinci dalgaya ilişkin endişelere karşın merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin teşviklerinin devam edeceği beklentileri pay piyasalarını destekliyor.

Dün, açıklanan makroekonomik veriler ve haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenen New York borsasında, bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve sınırlamaların gevşetileceği haberinin ardından, endeksler yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi bankaların hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 1,18, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 yükseliş kaydetti.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilere paralel yüzde 5 daralırken, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon 480 bin ile beklentileri aştı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlendi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu için Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin kabul edilmesi sonrası şirketin hisseleri dün 7'den fazla değer kazanırken, DAX endeksi de yüzde 0,69 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,97 artışla günü tamamladı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki iyimserlik Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,3 ile beklentiler paralelinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Çin'de ise dün başlayan resmi tatil bugün de devam ediyor.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler görülürken, pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırması dikkati çekti.

BIST 100 endeksi, dün 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrası günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı. Dün 6,8551'de kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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