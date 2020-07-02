FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 02.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı onaylaması piyasalarda tedirginliği artırsa da Kovid-19'a karşı üretilen aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı satışların sınırlı kalmasını sağladı.

ABD basınında dün yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı haziranda 2 milyon 369 bin kişi artarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de haziranda 52,6'ya yükselerek son 14 ayın zirvesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azaldı, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sonrası yükseliş eğilimindeki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine karşın negatif bir seyir izledi.

ECB Başkanı Lagarde, Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında, "Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi." ifadelerini kullanarak, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğini söyledi.

Dün alıcılı başladığı günü düşüşlerle tamamlayan Avrupa borsalarında, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Hong Kong'daki gelişmelerin, küresel ticarete ilişkin belirsizliği artırmasına karşın bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı. Dün 6,8480'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı istihdam raporu

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadıOtomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı
Dolar bugün ne kadar oldu?Dolar bugün ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Sigarada yeni dönem başladı! Uyarı geldi...

Sigarada yeni dönem başladı! Uyarı geldi...

Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Alman otomobil devlerine soruşturma!

Alman otomobil devlerine soruşturma!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasaların gündeminde bu veriler olacak

Piyasaların gündeminde bu veriler olacak

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor?

Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı

Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel ekonomi Kovid-19 mücadelesini 2022'de kazanacak

Küresel ekonomi Kovid-19 mücadelesini 2022'de kazanacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.