Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı onaylaması piyasalarda tedirginliği artırsa da Kovid-19'a karşı üretilen aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı satışların sınırlı kalmasını sağladı. ABD basınında dün yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi. Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı haziranda 2 milyon 369 bin kişi artarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de haziranda 52,6'ya yükselerek son 14 ayın zirvesine çıktı. Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azaldı, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sonrası yükseliş eğilimindeki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine karşın negatif bir seyir izledi. ECB Başkanı Lagarde, Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında, "Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi." ifadelerini kullanarak, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğini söyledi. Dün alıcılı başladığı günü düşüşlerle tamamlayan Avrupa borsalarında, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Hong Kong'daki gelişmelerin, küresel ticarete ilişkin belirsizliği artırmasına karşın bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.